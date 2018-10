Polizeipräsidium Ludwigsburg / Möglingen: Essen im Backofen ...

Möglingen: Essen im Backofen vergessen; Ludwigsburg: Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg - Möglingen: Essen im Backhofen vergessen

Die Freiwillige Feuerwehr Möglingen rückte am Mittwoch gegen 22:40 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 26 Wehrleuten zu einem Brandalarm in den Wiesenweg aus. Im dortigen Seniorenheim löste der Alarm aus, weil Essen im Backofen vergessen worden war und sich dadurch Rauch entwickelte. Zu einem Brand kam es nicht. Die Feuerwehr belüftete die Räumlichkeiten.

Ludwigsburg: Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht zum Mittwoch verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt zu einem Firmengebäude in der Solitudeallee in Ludwigsburg-West, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Gebäudeinneren durchsuchten sie ein Büro und entwendeten rinrn kleineren Bargeldbetrag aus einer Kasse. Aus der Kaffeekasse ließen die Eindringlinge des Weiteren Bargeld in dreistelliger Höhe mitgehen. Der hinterlassene Sachschaden beträgt etwa 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5313, entgegen.

