Polizeipräsidium Ludwigsburg / Möglingen: Fußgänger nach Unfall ...

Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 07:15 Uhr in der Stammheimer Straße in Möglingen ereignete. Ein bislang unbekannter Fußgänger überquerte bei Dunkelheit auf Höhe der Hanfbachstraße die Fahrbahn. Die vorhandene Fußgängerampel nutzte er wohl nicht. Vermutlich übersah er hierbei einen heran fahrenden Opel, der von einem 32-Jährigen gelenkt wurde, und stieß mit diesem zusammen. Der Unbekannte stürzte zunächst auf die Fahrbahn und ging dann, nachdem er gegenüber dem PKW-Lenker versichert hatte, dass er nicht verletzt sei, davon. Der am PKW entstandene Sachschaden wurde auf rund 3.000 Euro geschätzt. Bei dem Fußgänger soll es sich um einen etwa 16- bis 17-jährigen Jugendlichen mit Rucksack gehandelt haben. Insbesondere dieser wird gebeten, sich zu melden.

Ein Zehnjähriger musste nach einem Unfall am Montag kurz nach 07.00 Uhr auf der Bundesstraße 27 im Wohngebiet "Kammgarnspinnerei" durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Junge wollte von der Hermann-Vischer-Straße kommend die B 27 überqueren. Mutmaßlich lief er auf die Bundesstraße ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, so dass er mit einem 48-jährigen Sprinter-Fahrer, der in Richtung Besigheim unterwegs war, kollidierte. Durch den Aufprall wurde das Kind auf den Gehweg geschleudert und prallte schließlich gegen einen hölzernen Jägerzaun. Der Junge wurde schwer verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

