Polizeipräsidium Ludwigsburg / Möglingen: Geschäftsinhaber ...

Möglingen: Geschäftsinhaber überfallen

Ludwigsburg - Nach einem versuchten Raub auf einen Geschäftsinhaber in Möglingen ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg seit Donnerstagnachmittag gegen drei noch unbekannte Täter. Gegen 13.40 Uhr klingelten zwei der Unbekannten an den Geschäfts- und Wohnräumen in der Dieselstraße, während der Dritte wohl "Schmiere stand". Gemeinsam mit dem 56 Jahre alten Inhaber gelangten die zwei Täter unter einem Vorwand in dessen Büro. Dort hielt einer der beiden Männer dem Inhaber eine Pistole vor. Als sich dieser mit einem Brieföffner zur Wehr setzte, versprühte der Mittäter einen Reizstoff. Alle drei Männer verließen schließlich die Wohnung. Vor der Haustür entstand dann ein Gerangel zwischen dem Opfer und den Tätern. Gemeinsam mit dem Komplizen, der Schmiere gestanden hatte, flüchteten sie vermutlich ohne Beute. Zunächst rannten die Täter und im weiteren Verlauf stiegen sie auf schwarze Mountainbikes und fuhren in Richtung des Abenteuerspielplatzes bzw. Richtung Asperg davon. Das Opfer musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen von verschiedenen Revieren, unterstützt von einem Polizeihubschrauber nach den Tatverdächtigen. Die Fahndung blieb jedoch ohne Ergebnis. Die drei Täter dürften zwischen 20 und 25 Jahren alt und etwa 170 cm bis 175 cm groß sein. Einer der beiden hat schwarze kurze Haare und trug eine schwarze Mütze sowie ausgefranste Jeans und ein dunkles Oberteil. Der Mittäter wurde als osteuropäischer Typ beschrieben. Er hat hellbraune, nackenlange Haare, die nach hinten gekämmt waren. Er trug eine dunkle Kappe und ebenfalls ausgefranste Jeans. Der Komplize hat einen dunkleren Teint und ist sehr schlank. Er hatte einen dunkelblauen Pullover an, dessen Kapuze er über seinen Kopf gezogen hatte. Des Weiteren trug er eine dunkle Hose. Die Polizei bittet unter der Tel. 07141/18-9 um Hinweise.

