Polizeipräsidium Ludwigsburg / Mötzingen: Dachstuhlbrand

Mötzingen: Dachstuhlbrand

Ludwigsburg - Kurz nach 20.00 Uhr am Samstagabend bemerkte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Mühlstraße in ihrer Dachgeschosswohnung Brandgeruch und stellte unterhalb des Dachfensters aufsteigende Funken fest. Sie kippte mehrere Eimer Wasser übers Dach und verständigte die Feuerwehr. Nach Teilabdeckung des Daches stellte die Feuerwehr verkohlte Dachsparren und Dämmmaterial fest. Nach Einsatz der Wärmebildkamera wurden keine weiteren Glutnester festgestellt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Verletzt wurde niemand. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Die Wehren aus Nagold und Mötzingen waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst hatte vorsorglich zwei Fahrzeuge im Einsatz. Bürgermeister Hagenlocher befand sich ebenfalls vor Ort.

