Polizeipräsidium Ludwigsburg / Mötzingen: Unfallflucht - ...

Mötzingen: Unfallflucht - Radfahrer bleibt verletzt zurück

Ludwigsburg - Nach einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Freitag gegen 06.10 Uhr auf der Kreisstraße 1076 zwischen Gäufelden-Öschelbronn und Mötzingen verübte, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 48-jähriger Radler war in Richtung Mötzingen unterwegs, als von hinten ein PKW herannahte. Aus noch unbekannter Ursache stieß der PKW-Lenker gegen den Radfahrer, der in der Folge auf den Asphalt stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Ohne sich um den 48-Jährigen zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Mötzingen fort. Am Unfallort blieben Fahrzeugteile zurück, die mutmaßlich zu einem hellen bzw. silbernen Mercedes passen. Ein Zeuge teilte darüber hinaus mit, dass es sich bei dem Mercedes um ein älteres Modell handeln soll. Der Radfahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Mountainbike ist ein Totalschaden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Weitere Hinweise nimmt die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0,entgegen.

