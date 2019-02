Polizeipräsidium Ludwigsburg / Mundelsheim: Brennender Kamin ...

Mundelsheim: Brennender Kamin führt zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Ludwigsburg - Am Sonntagabend kam es gegen 19.11 Uhr am nord-östlichen Ortsrand von Mundelsheim zu einem Kaminbrand in einem Wohnhaus. Eine 58-jährige Bewohnerin, die sich zum Zeitpunkt der Entstehung des Brandes im Objekt befand, konnte dieses rechtzeitig und unverletzt verlassen. Die Feuerwehren Besigheim, Hessigheim und Mundelsheim waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 39 Wehrleuten im Einsatz. Das Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr Besigheim kam vor zum Einsatz. Am Objekt entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg befand sich mit einer Streifenwagenbesatzung im Einsatz.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/