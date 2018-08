Polizeipräsidium Ludwigsburg / Oberstenfeld: Einbruch in Gaststätte

Oberstenfeld: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg - Vermutlich auf Bargeld hatte es ein bislang unbekannter Einbrecher abgesehen, der am Donnerstag gegen 02:15 Uhr eine Gaststätte in der Bahnhofstraße in Oberstenfeld heimsuchte. Der Unbekannte öffnete mutmaßlich ein gekipptes Fenster und stieg anschließend in das Lokal ein. Dort ließ er aus einer Kasse eine dreistellige Bargeldsumme mitgehen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Großbottwar, Tel. 07148/1625-0, in Verbindung zu setzen.

