Polizeipräsidium Ludwigsburg / Pkw-Diebstahl in Herrenberg, ...

Pkw-Diebstahl in Herrenberg, Brand in Weil der Stadt

Ludwigsburg - Herrenberg - Diebstahl von Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde vom Hof eines Autohändlers in der Zeppelinstraße ein nicht zugelassener Peugeot 308 Blue HDI im Wert von ca. 16.000 Euro entwendet. Zudem wurden von einem weiteren Fahrzeug die Kennzeichenschilder entwendet.

Weil der Stadt - Brand

Am Samstag gegen 16.00 Uhr entzündete sich das neben einem Holzofen gelagerte Feuerholz im Dachgeschoss eines Gebäudes in der Althengstetter Straße. Der Bewohner bemerkte eine Rauchentwicklung und versuchte vergeblich den Brand zu löschen. Die Feuerwehr Weil der Stadt rückte an und konnte das Feuer löschen. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Weil der Stadt war mit 7 Fahrzeugen und 34 Feuerwehrleuten und das DRK mit 4 Fahrzeugen vor Ort.

