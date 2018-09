Polizeipräsidium Ludwigsburg / Pleidelsheim: Sprinter mit ...

Pleidelsheim: Sprinter mit Krankenfahrstühlen gestohlen

Ludwigsburg - Von einem Firmenparkplatz an der Robert-Bosch-Straße in Pleidelsheim haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag, zwischen 23:30 und 06:00 Uhr einen weißen Mercedes Sprinter mit Ludwigshafener Kennzeichen (LU-) im Wert von etwa 40.000 Euro entwendet. In dem Fahrzeug befanden sich sechs elektrisch betriebene Krankenfahrstühle der Marke "Pro Scooter" im Wert von etwa 30.000 Euro. Personen, die in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach, Tel. 07144/900-0, zu melden.

