Polizeipräsidium Ludwigsburg / Polizeipräsidium Ludwigsburg: ...

Polizeipräsidium Ludwigsburg: Informationskampagne für Senioren in den Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen zum Schutz vor Trickbetrügern geht weiter

Ludwigsburg - Landkreise Ludwigsburg und Böblingen:

Als Folge der beim Polizeipräsidium in jüngster Vergangenheit registrierten kriminellen Aktivitäten von Trickbetrügern (wir berichteten zuletzt am 25.05.2018) informieren Beamte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Referat Prävention, in Zusammenarbeit mit ihren Kollegen vor Ort erneut auf Wochenmärkten oder in Einkaufszentren zum Thema "Vorsicht Abzocke" und wollen damit vor allem Senioren erreichen. Nutzen Sie die Gelegenheit und lassen sich vor Ort die Vorgehensweise der Täter sowie polizeiliche Tipps und Verhaltenshinweise geben.

Noch im Juni sind folgende Veranstaltungen geplant:

Am Freitag, 8. Juni 2018 zwischen 13.00 und 16.00 Uhr in Gerlingen, REAL-Center.

Am Dienstag, 12. Juni 2018 zwischen 09.00 und 12.00 Uhr in Herrenberg auf dem Wochenmarkt.

Am Dienstag, 19. Juni 2018 zwischen 09.00 und 12.00 Uhr in Schönaich auf dem Wochenmarkt.

