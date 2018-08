Polizeipräsidium Ludwigsburg / Räuberische Erpressung in ...

Räuberische Erpressung in Rutesheim, Einbruch in Herrenberg, Verkehrsunfall in Weil der Stadt und Leonberg

Ludwigsburg - Rutesheim: Räuberische Erpressung

Möglicherweise wurde ein 29-Jähriger am frühen Sonntagmorgen in der Schillerstraße das Opfer eines Erpressers. Der Mann war kurz nach 03:30 Uhr alkoholisiert zu Fuß in Richtung Siemensstraße unterwegs. Ein bislang unbekannter Täter soll sich ihm in den Weg gestellt und Geld gefordert haben. Dieser kam von rechts aus einem Parkplatz und drohte seinem Opfer Schläge an. Der 29-Jährige zückte seine Geldbörse und gab ihm einen geringen Betrag. Daraufhin wollte der Fremde den ganzen Inhalt des Geldbeutels. Eine weitere männliche Person, die aus der gleichen Richtung wie zuvor der Täter kam, soll ihn aufgefordert haben, das zu lassen. Der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung. Er wurde beschrieben als 1,85 bis 1,90 Meter großer Mann im Alter zwischen 25 und 30 Jahren. Er war bekleidet mit einem hellen Kapuzenpulli und einer Schildmütze. Eventuell ist er türkischer oder albanischer Herkunft. Es ist nicht bekannt, ob er mit dem später hinzugekommenen Mann etwas zu tun hatte. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung eines Verdächtigen. Die Ermittlungen dauern an.

Herrenberg: Einbruch in Geschäft

Diebesbeute mit einem Wert in vierstelliger Höhe fiel Einbrechern in die Hände, als sie in der Nacht zum Sonntag ein Geschäft in der Passage "Bronntor" heimsuchten. Die Täter machten sich an einem Fenster auf der Rückseite des Gebäudes zu schaffen, indem sie die angebrachten Gitterstäbe entfernten, um anschließend in den Laden einzusteigen. Aus einem Lagerraum entwendeten sie mehrere Mobiltelefone und wahrscheinlich Bargeld. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, bittet um Hinweise.

Weil der Stadt, Merklingen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Vermutlich weil er sich alkoholisiert ans Steuer seines Mercedes gesetzt hatte, hatte ein 18-Jähriger am Sonntag einen geparkten Pkw gestreift. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro. Der junge Fahrer kam aus Richtung Weil der Stadt und beschädigte kurz vor 02:00 Uhr einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Hauptstraße abgestellten VW. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Im Rahmen einer polizeilichen Suche entdeckten die Beamten den 18-Jährigen kurz darauf unweit der Unfallstelle neben seinem Pkw und führten einen Atemalkoholtest durch. Er unterzog sich anschließend einer Blutentnahme. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Leonberg: Vermutlich alkoholisiert mehrere Pkw gerammt

Einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 11.000 Euro hinterließ ein 73-Jähriger am Sonntagabend in der Lachentorstraße. Der Senior war kurz vor 19:30 Uhr in einem VW unterwegs und kam aus Richtung Pforzheimer Straße. Beim Einfahren in eine Parklücke streifte er zunächst einen geparkten Mitsubishi und fuhr anschließend auf einen VW auf. Er setzte seine Fahrt noch ein paar Meter fort, bevor er sein Auto abstellte und verließ, ohne sich um die Schäden zu kümmern. Aufmerksame Zeugen hatten alles beobachtet und der Polizei gemeldet. Die Beamten konnten den Mann schließlich zuhause antreffen. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Da nicht auszuschließen ist, dass weitere Fahrzeuge beschädigt wurden, bittet das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, mögliche Geschädigte, sich zu melden.

