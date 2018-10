Polizeipräsidium Ludwigsburg / Remseck am ...

Remseck am Neckar-Neckargröningen: Zeugen zu Auseinandersetzung gesucht

Ludwigsburg - Der Polizeiposten Remseck, Tel. 07146/28082-0, sucht Zeugen, zu einer Auseinandersetzung, die sich am Mittwoch gegen 19:20 Uhr in der Straße "Steinbößer" im Ortsteil Neckargröningen ereignete. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Auto die Straße "Steinbößer" in Richtung der Straße "Rainwiesen". Als er sich einer dreiköpfigen Personengruppe, vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit genähert hatte, trat ein 50-Jähriger aus der Gruppe hervor und begab sich auf die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß mit dem 50-jährigen Fußgänger, der den Autofahrer zum langsam fahren mittels Gesten bewegen wollte, zu vermeiden, musste der 31-Jährige eine Bremsung einleiten. Im Bereich des Fahrzeugs kam es im weiteren Verlauf zunächst zu einem verbalen Disput zwischen den beiden Männern. Aus dem Streitgespräch entwickelte sich anschließend ein Handgemenge, in dessen Verlauf der 31-Jährige leicht verletzt wurde. Um den genauen Geschehensablauf der Auseinandersetzung zu klären, bittet die Polizei um Mithilfe.

