Polizeipräsidium Ludwigsburg / Remseck am Neckar: ...

Remseck am Neckar: Wohnungseinbruch; Ludwigsburg: Pedelec-Fahrerin auf Fußgängerüberweg angefahren

Ludwigsburg - Remseck am Neckar-Aldingen: Wohnungseinbruch

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Donnerstag im Ortsteil Aldingen Zutritt zu einem Büro- und Wohnhaus in der Neckarkanalstraße, indem sie kurzerhand die Hauseingangstür aufhebelten. Anschließend begaben sich die Unbekannten über eine Treppe in den Kellerbereich zu den Büros. Dort durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen und entwendeten schließlich aus einem der Schränke einen Tresor, in dem sich persönliche Dokumente und ein geringer Bargeldbetrag befanden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich beim Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146/28082-0.

Ludwigsburg: Pedelec-Fahrerin auf Fußgängerüberweg angefahren

Am Donnerstag gegen 07:10 Uhr wurde eine 51-jährige Pedelec-Fahrerin in der Hindenburgstraße in Ludwigsburg bei einem Unfall auf dem Fußgängerüberweg leicht verletzt, so dass sie anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Eine 53 Jahre alte Opel-Lenkerin übersah die Radlerin mutmaßlich aufgrund der tiefstehenden Sonne. Diese hatten den Fußgängerüberweg ohne abzusteigen gequert. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.350 Euro.

