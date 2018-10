Polizeipräsidium Ludwigsburg / Remseck am Neckar-Aldingen: ...

Remseck am Neckar-Aldingen: Polizeieinsatz auf dem Schulgelände

Ludwigsburg - Eine verdächtige Wahrnehmung in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) löste am Mittwochvormittag einen größeren Polizeieinsatz des benachbarten Polizeipräsidiums Aalen aus. Im Zuge dieses Einsatzes kontaktierten Beamte auch Schulen im Bereich Winnenden. Diese Schulen wurden geschlossen gehalten und die Schüler ab Mittag kontrolliert aus den Schulen entlassen. Diese Maßnahme führte im weiteren Verlauf wohl zu einem Missverständnis unter Eltern betroffener Schüler aus Winnenden und Angehörigen von Schülern, die die Wilhelm-Keil-Schule in Aldingen besuchen. Schließlich wurde das Polizeipräsidium Ludwigsburg kurz vor 12.00 Uhr alarmiert, dass sich eine verdächtige Person in der Wilhelm-Keil-Schule aufhalten solle. Die ersten Ermittlungen in der Schule ergaben, dass der Meldung mutmaßlich ein Irrtum zu Grunde lag. Vorsorglich wurden jedoch Kräfte mehrerer Reviere zusammengezogen, um die Gemeinschaftsschule und die Grundschule umfassend überprüfen zu können. Die Schüler und Lehrer verblieben während der Maßnahmen in ihren Klassenzimmern. Die Stadtverwaltung wurde ebenfalls hinsichtlich des laufenden Einsatzes informiert. Gegen 13.00 Uhr konnten die polizeilichen Maßnahmen beendet werden. Zwischenzeitlich hatten Ermittlungen bestätigt, dass es tatsächlich zu einem Missverständnis gekommen war. Hinweise, dass sich auf dem Schulgelände in Aldingen eine verdächtige Person aufgehalten hatte, ergaben sich keine. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Schüler und Lehrer. Insgesamt befanden sich während des Einsatzes rund 350 Schüler und etwa 40 Lehrer auf dem Gelände. Etwa 50 Angehörige, zumeist Elternteile, hatten sich vor den Schulen eingefunden. Die Eltern und Schüler wurden durch speziell geschulte Polizeibeamte betreut. Anschließend konnten sie nach Hause gehen bzw. wurden der Nachmittagsbetreuung übergeben.

