Polizeipräsidium Ludwigsburg / Remseck am Neckar/Kornwestheim: ...

Remseck am Neckar/Kornwestheim: Betrügereien am Telefon - Infos von Präventionsexperten vor Ort

Ludwigsburg - Am kommenden Donnerstag und Freitag sind Experten des Referats Prävention beim Polizeipräsidium Ludwigsburg mit Informationsständen in Remseck und Kornwestheim vor Ort, um insbesondere Seniorinnen und Senioren zu den aktuellen Maschen der Trickbetrüger zu informieren und ihnen Tipps zum Schutz vor Gaunern zu geben.

Am Donnerstag wird der Stand von 09:30 bis 12:30 Uhr in Remseck-Hochberg vor dem Einkaufszentrum in der Neckaraue aufgebaut und am Freitag sind die Polizisten von 09:00 bis 12:00 Uhr auf dem Kornwestheimer Wochenmarkt auf dem Marktplatz.

