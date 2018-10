Polizeipräsidium Ludwigsburg / Remseck am Neckar: Laternenmast ...

Remseck am Neckar: Laternenmast beschädigt; Kornwestheim: Feuerwehreinsatz; Marbach am Neckar: Unfall zwischen Motorradfahrer und PKW-Lenkerin, Unbekannter beschädigt PKW

Ludwigsburg - Remseck am Neckar-Neckargröningen: Laternenmast beschädigt

Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, sucht Zeugen, die zwischen Dienstag 17.30 Uhr und Mittwoch 12.30 Uhr eine Unfallflucht in der Austraße in Neckargröningen beobachten konnten. Vermutlich touchierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der möglicherweise mit einem LKW unterwegs war, eine Straßenlaterne. Der Laternenmast knickte ab. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Kornwestheim: Feuerwehreinsatz

Ein brennender Laubhaufen führte am Mittwoch gegen 14.00 Uhr in der Austraße in Kornwestheim zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Kornwestheim. Das Laub hatte aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen. Sechs Einsatzkräfte der Feuerwehr befanden sich mit einem Fahrzeug vor Ort und löschten den kleinen Brand.

Marbach am Neckar: Unfall zwischen Motorradfahrer und PKW-Lenkerin

Mit schweren Verletzungen musste ein 35 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Unfall, der sich am Mittwoch gegen 20.00 Uhr in der Erdmannhäuser Straße in Marbach am Neckar ereignete, vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Zweiradfahrer war in Richtung Erdmannhausen unterwegs, als eine 21-jährige Skoda-Lenkerin, die vor ihm unterwegs war, vermutlich im Bereich einer Bushaltestelle zum Wenden ansetzte. Sie übersah den Honda-Fahrer mutmaßlich und es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeuglenkern. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 4.000 Euro belaufen. Möglicherweise besitzt der 35-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis. Darüber hinaus war die Honda wohl nicht zugelassen. Das Motorrad wurde hierauf beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Marbach am Neckar: Unbekannter beschädigt PKW

Einen Sachschaden von etwa 800 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter, der am Mittwoch gegen 00.20 Uhr im Anemonenweg in Marbach am Neckar sein Unwesen trieb. Eine Zeugin konnte beobachten, dass eine schlanke Person, die eine weiße Jacke und eine Baseballmütze trug mehrfach gegen die Scheibe eines geparkten PKW schlug. Hierdurch wurden die Scheibe und auch eine Tür des Ford beschädigt. Danach soll er gegen einen weiteren PKW, der in der Nachbarschaft stand, getreten haben. Als die Zeugin auf sich aufmerksam machte, flüchtete der noch unbekannte Täter in Richtung des Veilchenwegs. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, nimmt weitere Hinweise entgegen.

