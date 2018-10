Polizeipräsidium Ludwigsburg / Remseck am Neckar - Neckarrems: ...

Remseck am Neckar - Neckarrems: Unbekannte begehen Einbruch ins Jugendhaus verbunden mit mehreren Sachbeschädigungen im Umfeld

Ludwigsburg - In der Zeit zwischen vergangenen Freitag, 23.45 Uhr, und Samstag, 06.50 Uhr, wurden im Bereich des Neckarstrands mehrere Sachbeschädigungen begangen. Dort wurde ein geparktes Dienstkraftfahrzeug der Stadt Remseck am Neckar mit Steinen beworfen, so dass Lackschäden die Folge waren. Zudem wurde aus einem Reifen die Luft entleert. An einem weiteren Pkw Opel wurde die Heckscheibe eingeworfen sowie die C-Säule am Heck beschädigt. Die Sachbeschädigungen mündeten im weiteren Verlauf in einen Einbruch in das ansässige Jugendhaus. Dort wurde die Terrassentüre eingedrückt, um ins Innere zu gelangen. Der Inhalt eines Feuerlöschers wurde im Innenraum vollständig entleert. Die Räumlichkeiten wurden zudem verunstaltet. Es wurden dabei auch Getränke entwendet. Eine aufgestellte Werbetafel beim Schifferclub Remseck wurde durch Umwerfen in Mitleidenschaft gezogen. Schließlich wurde eine Überwachungskamera am Infostand "Neckarstrand" verbogen. Letztlich wurden zwei Mülleimer vermutlich durch Fußtritte gewaltsam geöffnet. Die Gefäße wurden teils verbogen und der sich darin befindende Müll in der nahen Umgebung verteilt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 11.000 Euro. Ermittlungen zu den Verursachern dauern an. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim unter der Telefonnummer 07154 1313 0 in Verbindung zu setzen.

