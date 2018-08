Polizeipräsidium Ludwigsburg / Remseck am Neckar: Zeugen nach ...

Remseck am Neckar: Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Am Donnerstagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, kam es auf der Remstalstraße, zwischen Hegnach und Neckarrems, zu einem gefährlichen Überholmanöver. Ein 69-jähriger Lenker eines Lkw-Anhängerzuges fuhr von Hegnach kommend in Richtung Neckarrems. Er wurde von einem weißen Opel Vectra mit HN-Zulassung trotz Gegenverkehrs überholt. Sowohl der Lkw-Fahrer als auch der Gegenverkehr mussten eine Gefahrenbremsung einleiten um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zeugen des Vorfalls und der gefährdete Fahrer werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Telefonnummer: 07154/13130, in Verbindung zu setzen.

Zu einem gefährlichen Überholmanöver kam es am Freitagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, auf der Kreisstraße 1668 zwischen Hochdorf und Hochberg. Ein 44-jähriger Fahrer eines schwarzen Mazdas wurde kurz vor Ortseingang Hochberg von einem blauen Hyundai mit WN-Zulassung in einer unübersichtlichen Kurve überholt. Ein entgegenkommender weißer Kleinwagen sowie ein dahinter unbekanntes Fahrzeug mussten, um einen Zusammenstoß mit dem Hyundai zu vermeiden, stark abbremsen. Der 44-Jährige musste ebenfalls stark abbremsen, so dass der Fahrer des Hyundai noch kurz vor ihm einscheren konnte. Zeugen des Vorfalls und die beiden gefährdeten Fahrer werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Telefonnummer: 07154/13130, in Verbindung zu setzen.

