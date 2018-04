Polizeipräsidium Ludwigsburg / Remseck am Neckar: Zweifache ...

Remseck am Neckar: Zweifache Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Ludwigsburg - Am Samstagvormittag, kurz nach 10.00 Uhr, streifte ein Pkw beim Vorbeifahren an einem in der Neckarstraße geparkten Opel den Spiegel, wodurch dieser beschädigt wurde. Eine Zeugin konnte sich das Kennzeichen dieses Pkw merken und übermittelte dies an die Polizei. Wenige Minuten nach diesem Unfall wurde in unmittelbarer Nähe ein weiterer Unfall gemeldet, bei welchem ein Pkw-Anhänger beschädigt wurde. An dieser Unfallstelle konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, welche zu dem Fahrzeugtyp des flüchtenden Pkw vom ersten Unfall passten. Bei der Überprüfung der Halteranschrift konnte die Polizei dort den deutlich unfallbeschädigten VW feststellen. Auch der 33-jährige Fahrzeughalter konnte angetroffen werden. Dieser stand deutlich unter Alkoholeinfluss, weshalb bei ihm eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein einbehalten wurde. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.200 Euro.

