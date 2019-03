Polizeipräsidium Ludwigsburg / Rennigen: versuchter Einbruch; ...

Rennigen: versuchter Einbruch; Leonberg: Diebe auf dem Verkehrsübungsplatz und Werkzeuge und Maschinen im Wert von mehr als 3.000 Euro gestohlen

Ludwigsburg - Renningen: versuchter Einbruch

Zwischen Sonntag, 03. März, und Freitag, 08. März, suchten noch unbekannte Täter das evangelische Pfarramt in der Wiesenstraße in Renningen heim. Die Einbrecher machten sich an mehreren Fenstern und der Eingangstür zu schaffen, doch sie gelangten nicht ins Innere. Anschließend hebelten die Täter auch an der Tür zu einer Wohnung, die im selben Gebäude liegt, doch sie scheiterten ein weiteres Mal. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf rund 10.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, in Verbindung zu setzen.

Leonberg: Diebe auf dem Verkehrsübungsplatz

Vermutlich am frühen Montagmorgen, gegen 05.50 Uhr, trieben noch unbekannte Täter auf dem Verkehrsübungsplatz in der Mahdentalstraße in Leonberg ihr Unwesen. Zunächst kletterten sie wahrscheinlich im Bereich des Einfahrtstors auf das Gelände. Anschließend machten sie sich am Kassen- sowie am Schrankenhäuschen zu schaffen. Durch ihre Hebelversuche beschädigten die Unbekannten die Türen, gelangten jedoch weder an die Kassenautomaten noch in das Innere des Schrankenhäuschens. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 2.300 Euro beziffert. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Leonberg-Eltingen: Werkzeuge und Maschinen im Wert von mehr als 3.000 Euro gestohlen

Zwischen Freitag 14.00 Uhr und Montag 07.00 Uhr schlugen Einbrecher in der Hertichstraße in Leonberg-Eltingen zu. Sie brachen einen Mercedes Sprinter und einen VW Transporter auf, indem sie jeweils eine Scheibe einschlugen, und durchsuchten die Fahrzeuge dann. Aus dem Sprinter wurde vermutlich nichts entwendet. Im Transporter wurden die Diebe jedoch fündig. Sie ließen zwei Kabeltrommeln, einen Akku-Schrauber, einen Akku-Winkelschleifer, eine Schlagbohrmaschine sowie einen Motor-Winkelschleifer mitgehen. Anschließend begaben sie sich auf das Gelände einer benachbarten Firma und knackten das Schloss eines Containers, in dem sich weitere Maschinen befanden. Auch diese entwendeten die Täter. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf geschätzte 3.600 Euro. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, entgegen.

