Polizeipräsidium Ludwigsburg / Renningen-Malmsheim: Pkw in ...

Renningen-Malmsheim: Pkw in Baugrube hat drei Leichtverletzte zur Folge

Ludwigsburg - Am frühen Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr befuhr der 21-jährige Lenker eines Pkw BMW die Calwer Straße in Richtung Ortsmitte. Wegen überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss kam der Fahrer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Zaun und rutschte danach in die dortige, drei Meter tiefe Baugrube, wo das Verursacherfahrzeug schließlich noch einen Bagger beschädigte. Sowohl der 21-jährige Fahrer als auch die beiden 19-jährigen Mitfahrer wurden leicht verletzt. Alle drei Insassen wurden in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Bei dem Fahrer, der unter Alkoholeinwirkung stand, musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 30.000 Euro. Vor Ort waren die Feuerwehr Renningen mit fünf Fahrzeugen und 25 Wehrleuten sowie der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und zwei Notarztfahrzeuge. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte eine Streifenbesatzung eingesetzt.

