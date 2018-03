Polizeipräsidium Ludwigsburg / Renningen: Zeugen gesucht nach ...

Renningen: Zeugen gesucht nach versuchtem Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg - Renningen: Zeugen gesucht nach versuchtem Einbruch in Gaststätte

Am frühen Freitagmorgen, gegen 04.00Uhr, versuchte ein bisher unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Weil der Städter Straße einzubrechen, indem er an der Eingangstüre mittels eines Hebelwerkzeuges hebelte. Bewohner wurden durch die Geräusche auf den Einbruchsversuch aufmerksam und zogen die Rollläden hoch. Hierdurch wurde der Täter gestört und flüchtete. An der Türe entstand ein Schaden von mindestens 5.000 Euro. Zeugen, welche die Tat beobachten haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter Telefon 07152/605-0 in Verbindung zu setzen.

