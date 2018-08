Polizeipräsidium Ludwigsburg / Rottenburg BAB 81: Verkehrsunfall ...

Rottenburg BAB 81: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten und sieben leichtverletzten Personen und Einsatz Rettungshubschrauber

Ludwigsburg - Am Sonntagabend kam es gegen 18.40 Uhr zu einem folgenschweren Auffahrunfall auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart, zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg. Ein 23-jähriger Rover Fahrer mit drei weiteren Insassen im Alter von 24, 41 und 46 Jahren bemerkte bei stockendem Verkehr das Stauende zu spät und machte eine Vollbremsung. Dabei lenkte er seinen Rover vom linken auf den rechten Fahrstreifen und prallte hier auf den Toyota eines 32-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota nach rechts gestoßen und prallte in der Folge noch zweimal in die Leitplanke, wobei der Fahrer sowie seine 31-jährige Mitfahrerin und die beiden vier und sechs Jahre alten Kinder leicht verletzt wurden. Der Rover wurde nach der Kollision mit dem Toyota wieder nach links geschleudert und prallte hier zunächst gegen die Mittelleitplanke und anschließend noch mit dem Hyundai eines 62-Jährigen zusammen, welcher dabei als einziger unverletzt blieb, obwohl auch dessen Pkw noch gegen die Leitplanke geschleudert wurde. Der 23-jähriger Fahrer des Rover sowie zwei weitere Insassen wurden leicht verletzt, eine 41-jährige Mitfahrerin wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Alle anderen leicht Verletzten kamen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Da bei allen drei Unfallfahrzeugen Totalschaden entstand mussten diese abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 22.000 Euro. Der Rettungsdienst war neben dem Rettungshubschrauber mit insgesamt fünf Fahrzeugen sowie dem Notarzt vor Ort. Die Feuerwehr Rottenburg war mit insgesamt acht Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften im Einsatz. Zur Rettung und Versorgung der vielen Verletzten sowie der im Anschluss erforderlichen Fahrbahnreinigung durch eine Kehrmaschine der Autobahnmeisterei Herrenberg musste die Autobahn in Richtung Stuttgart bis 21.15 Uhr voll gesperrt werden, wodurch sich ein Rückstau von bis zu 16 Kilometer Länge bildete. Zur Unfallaufnahme als auch Stauabsicherung waren insgesamt fünf Streifenfahrzeuge des Polizeipräsidiums Ludwigsburg als auch des angrenzenden Polizeipräsidiums Tuttlingen im Einsatz.

