Polizeipräsidium Ludwigsburg / Sachbeschädigung in ...

Sachbeschädigung in Holzgerlingen, Verkehrsunfall in Sindelfingen und Herrenberg

Ludwigsburg - Holzgerlingen: Graffitisprayer unterwegs

Einen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro richteten unbekannte Sprayer an, die zwischen Montag 12:00 Uhr und Dienstag 07:15 Uhr die Wand einer Schulturnhalle in der Schillerstraße verunzierten. Die Täter sprühten verschiedene Buchstabenfolgen und Zeichen auf. Hinweise nimmt der Polizeiposten Holzgerlingen unter Tel. 07031/41604-0 entgegen.

Sindelfingen: VW übersehen

Einen Sachschaden in Höhe von 8.500 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Pfarrwiesenallee. Ein 32-Jähriger war gegen 07:20 Uhr in einem VW unterwegs und wollte von der Eltinger Straße nach links in die Pfarrwiesenallee abbiegen. Vermutlich übersah er den von links kommenden VW einer 55-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Das Auto der 55-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Herrenberg, Gültstein: Vorfahrt missachtet

Vermutlich weil sein VW Polo übersehen wurde, wurde ein 81-Jähriger am Dienstagmorgen in der Tailfinger Straße in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der Senior war gegen 09:15 Uhr in Richtung Ortsmitte unterwegs, als aus der Uferstraße von links ein 35-Jähriger einbog, ohne die Vorfahrt des 81-Jährigen zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro entstand.

