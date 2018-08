Polizeipräsidium Ludwigsburg / Sachbeschädigung in Bondorf; ...

Sachbeschädigung in Bondorf; Betrug in Sindelfingen; Alkoholfahrt in Böblingen

Ludwigsburg - Bondorf: Verkehrszeichen beschädigt

Zusammen mit weiteren Freunden hielt sich ein 17 Jahre alter Jugendlicher am Mittwoch gegen 01:00 Uhr in Bondorf in der Grabenstraße im Bereich Kreisverkehr Ergenzinger Straße / Hailfinger Straße auf. Vermutlich weil er alkoholisiert war, hängte er sich dort an ein im Boden verankertes Verkehrszeichen und riss es aus dem Fundament. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und alarmierte umgehend die Polizei. Die eingesetzten Kräfte konnten den 17-jährigen Tatverdächtigen schließlich vor Ort antreffen. Er unterzog sich einen Atemalkoholtest und muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte derzeit noch nicht beziffert werden.

Sindelfingen: Falscher Microsoft-Mitarbeiter erbeutet Bargeld

Um eine vierstellige Bargeldsumme wurde am Dienstag eine 62 Jahre alte Frau betrogen, die auf einen angeblichen Mitarbeiter der Firma Microsoft hereingefallen ist. Der Unbekannte hatte sich telefonisch bei der Frau gemeldet und mitgeteilt, dass ihr Laptop mit Viren und Trojanern verseucht ist. Auf das darauffolgende Angebot, den Laptop mit einer kostenpflichtigen Serviceleistung zu reinigen, ging die 62-Jährige ein. Die Gebühr für die Serviceleistung sollte über Online-Banking abgewickelt werden. Hierzu gab die 62-jährige Frau gegenüber dem Unbekannten die vertraulichen Transaktionsnummern heraus. Während des Telefonats wurde sie allerdings misstrauisch und stellte fest, dass der Täter von ihrem Online-Konto Abbuchungen vorgenommen hatte. In der Folge brach sie das Telefonat ab und schaltete den Laptop aus.

Tipps der Polizei: Legen Sie im Falle eines solchen Anrufs sofort und kommentarlos auf. Erstatten Sie im Schadensfall Anzeige bei der Polizei und lassen Sie Ihre betroffenen Kreditkarten und das Online-Banking sofort sperren. Kam es zu einem Fernzugriff auf ihren Computer, lassen Sie ihn auf Schadsoftware überprüfen. Auch die Firma Microsoft warnt auf ihrer Internetseite vor den Betrügern, die im Namen ihres Unternehmens weltweit anrufen.

Böblingen: Alkoholfahrt führt zu Unfall

Vermutlich weil sich eine 56-Jährige alkoholisiert an das Steuer ihres BMW setzte, kam es am Dienstag gegen 21:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Böblingen. Die Fahrerin war mit ihrem BMW stadtauswärts auf der Hans-Klemm-Straße unterwegs und streifte im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Fiat, wodurch ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro entstand. Die 56-Jährige hatte daraufhin angehalten und konnte die Fahrzeughalterin des beschädigten Fahrzeugs in der näheren Umgebung ausfindig machen. Darüber hinaus beobachtete ein aufmerksamer Zeuge den Unfall und alarmierte die Polizei. Während der Unfallaufnahme bemerkten hinzugezogene Polizisten Alkoholgeruch, worauf die 56-Jährige einen Atemalkoholtest absolvierte. Dieser verlief positiv und die BMW-Lenkerin musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Obendrein wurde ihr Führerschein sichergestellt.

