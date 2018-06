Polizeipräsidium Ludwigsburg / Sachbeschädigung in Großbottwar

Sachbeschädigung in Großbottwar

Ludwigsburg - Großbottwar: Lagerhalle beschmiert

Einen Schaden in Höhe von ungefähr 500 Euro richteten unbekannte Vandalen an, die zwischen Mittwoch 18:00 Uhr und Freitag 09:00 Uhr die Außenwand einer Lagerhalle in der Oberstenfelder Straße besprühten. Mit schwarzer Farbe schmierten die Täter auf einer Länge von etwa zehn Metern mehrere Worthülsen auf die Oberfläche. Der Polizeiposten Großbottwar, Tel. 07148/1625-0, bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

