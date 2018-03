Polizeipräsidium Ludwigsburg / Sachbeschädigung in Leonberg; ...

Sachbeschädigung in Leonberg; Diebstahl in Böblingen und Ehningen; Zeugen und weitere Geschädigte nach Vorfall im Straßenverkehr in Sindelfingen gesucht

Ludwigsburg - Leonberg: Toyota beschädigt

Einen Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe richtete ein bislang unbekannter Täter an, der es am Donnerstag zwischen 09:30 Uhr und 09:45 Uhr auf einen Toyota abgesehen hatte, der in der Schleiermacherstraße in Leonberg stand. Der Unbekannte zerkratzte die Fahrerseite und suchte daraufhin das Weite. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, zu melden.

Böblingen: Mercedes gestohlen

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Fahrzeugdiebstahl geben können, der zwischen Mittwoch 20:30 Uhr und Donnerstag 07:30 Uhr in der Panoramastraße in Böblingen verübt wurde. Bislang unbekannte Täter entwendeten einen Mercedes-Viano, der verschlossen vor der Garage eines Wohnhauses abgestellt war. Der schwarze Pkw, der eine Böblinger Zulassung (BB) hat, dürfte einen Wert von etwa 25.000 Euro haben.

Ehningen: Geldbeutel in Discounter entwendet

Auf einen Geldbeutel hatten es bislang unbekannte Täter abgesehen, die am Mittwoch gegen 17:00 Uhr in der Bühlallee in Ehningen ihr Unwesen trieben. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich die Unbekannten in einem Discounter auf, wo sie einen 62 Jahre alten Kunden angerempelt hatten. Nachdem sie sich daraufhin bei dem 62-Jährigen entschuldigt hatten, machten sich die Unbekannten aus dem Staub. Später stellte der 62-Jährige fest, dass sein Geldbeutel aus seiner Jackentasche mutmaßlich durch die Unbekannten entwendet worden war. In dem schwarzen Ledergeldbeutel befanden sich persönliche Dokumente sowie ein dreistelliger Bargeldbetrag. Bei den unbekannten Dieben soll es sich um zwei Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren handeln. Einer von ihnen ist etwa 170 cm und der andere etwa 180 cm groß ist. Darüber hinaus war einer der beiden Täter vermutlich schwarz gekleidet, trug eine Brille sowie ein schwarzes Basecap und führte eine große blaue Plastiktüte mit sich. Der Polizeiposten Ehningen, Tel. 07034/27045-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Sindelfingen: Zeugen nach Vorfall im Straßenverkehr gesucht

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, sucht Zeugen und weitere Geschädigte, die Angaben zu einem Vorfall machen können, der sich am Donnerstag gegen 13:10 Uhr auf der Neckarstraße in Sindelfingen ereignete. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 33 Jahre alte VW-Lenkerin auf der Bahnhofstraße unterwegs und wollte im weiteren Verlauf nach links in die Neckarstraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich zur Neckarstraße erkannte die junge Frau zunächst nicht, dass die Ampelanlage auf Grün umgeschaltet hatte. Ein nachfolgender, bislang unbekannter Fahrzeuglenker wurde auf diesen Umstand aufmerksam und fing wohl mehrfach an zu hupen. Die VW-Lenkerin bog daraufhin ab und setzte ihre Fahrt auf der zweispurigen Neckarstraße in Richtung der Böblinger Straße fort. Als sie sich auf dem linken Fahrstreifen befand, wurde sie von dem Unbekannten auf dem rechten Fahrstreifen überholt. Im Anschluss daran scherte der Unbekannte mit seinem Ford auf den linken Fahrstreifen ein und bremste sein Auto mutmaßlich sehr stark ab. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, musste die 33-Jährige eine Vollbremsung einleiten. Nachdem sie den Fahrstreifen nach rechts gewechselt hatte und den Ford-Lenker passiert hatte, überholte dieser abermals und stellte sich auf Höhe einer Tankstelle mit seinem Fahrzeug quer vor dem VW der jungen Frau. Um eine erneute Kollision mit dem Ford zu vermeiden, wich die 33-jährige VW-Lenkerin nach rechts auf den Bürgersteig aus. Durch die geöffneten Seitenscheiben erfolgte im Anschluss daran ein kurzer Wortwechsel zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern und der Unbekannte, der mutmaßlich mit einem grauen Ford Focus mit Böblinger Zulassung (BB) unterwegs war, setzte seine Fahrt in Richtung der Böblinger Straße fort. Die Ermittlungen zum Ford-Lenker dauern an.

