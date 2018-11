Polizeipräsidium Ludwigsburg / Sachbeschädigung in Ludwigsburg; ...

Sachbeschädigung in Ludwigsburg; Verkehrsunfall auf der B 27 / Ludwigsburg und auf der L1144 / Kornwestheim

Ludwigsburg - Ludwigsburg-Poppenweiler: Fensterscheibe eingeschlagen

Mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung muss ein 55-Jähriger rechnen, der am Dienstag gegen 00:50 Uhr in der Steinheimer Straße in Ludwigsburg-Poppenweiler unterwegs war. Dort hatte sich der alkoholisierte Mann offenbar in einem Mehrfamilienhaus in der Tür geirrt. Da er mit seinem Schlüssel die Tür nicht öffnen konnte, schlug er vermutlich mutwillig die Fensterscheibe des Treppenhauses ein. Bewohner wurden durch den Lärm geweckt und alarmierten die Polizei. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 3.000 Euro geschätzt.

B 27 / Ludwigsburg: Rotlicht missachtet

Vermutlich weil ein 66-jähriger Ford-Lenker eine rote Ampel missachtete, kam es am Montag gegen 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der 66-Jährige fuhr auf der B 27 von Bietigheim-Bissingen kommend in Richtung Ludwigsburg und wollte an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord auf die A 81 in Richtung Stuttgart auffahren. Hier fuhr er mutmaßlich bei Rot in den Einmündungsbereich ein und stieß dabei mit einem 58 Jahre alten Seat-Lenker zusammen. Der Seat-Lenker kam ihm zuvor auf der B 27 entgegen und bog bei Grün nach links ab, um ebenfalls auf die Autobahnzufahrt der A 81 in Richtung Stuttgart zu gelangen. Beide Fahrer erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen. Der 58-jährige Mann musste anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

Kornwestheim: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Eine Leichtverletzte und Sachschaden von rund 15.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 15:25 Uhr auf der Landesstraße 1144 zwischen Aldingen und Kornwestheim ereignete. In Richtung Kornwestheim war ein 22 Jahre alter Hyundai-Lenker unterwegs. Auf Höhe eines Freizeitparks übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit einen vor ihm fahrenden Hyundai, dessen 27 Jahre alte Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 22-Jährige krachte in den Hyundai und schob diesen auf einen BMW, in dem ein 49-jähriger Mann saß, der vor der Hyundai-Lenkerin angehalten hatte. Die 27-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Ein hinzugezogener Rettungsdienst brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Im Zuge des Unfalls fing der Hyundai des 22-Jährigen im Motorraum Feuer. Dieses wurde durch einen vorbeikommenden Lkw-Fahrer mithilfe eines Feuerlöschers gelöscht. Ein Löschen durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim, die sich mit acht Wehrleuten und zwei Fahrzeugen im Einsatz befand, war somit nicht mehr notwendig. Der Hyundai des 22-Jährigen war anschließend nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Für die Dauer von etwa dreißig Minuten musste die Landesstraße voll gesperrt werden. Im weiteren Verlauf war die Unfallstelle einspurig passierbar und gegen 18:20 Uhr konnte die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten abgeschlossen werden.

