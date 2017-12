Polizeipräsidium Ludwigsburg / Sachbeschädigung in Vaihingen an ...

Sachbeschädigung in Vaihingen an der Enz

Ludwigsburg - Vaihingen an der Enz: Fahrzeuge beschädigt

Einen Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro richteten unbekannte Vandalen über die Weihnachtsfeiertage an. Mit massiver Gewalt beschädigten sie zwischen Freitagabend und Mittwochmittag einen Opel und einen Ford-Transporter. Beide Autos waren auf dem Park + Ride Parkplatz in der Neuen Bahnhofstraße abgestellt. Die Täter sprangen vermutlich auf die Fahrzeuge auf und traten dagegen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042/941-0 entgegen.

