Polizeipräsidium Ludwigsburg / Sachbeschädigungen auf ehemaligem ...

Sachbeschädigungen auf ehemaligem Firmengelände in Weil der Stadt

Ludwigsburg - Weil der Stadt - Schafhausen: Vandalismus auf ehemaligem Firmengelände - Polizei sucht Zeugen

Bereits seit Anfang März diesen Jahres trieben Vandalen auf dem Gelände eines ehemaligen Baustoffhandels in der Althengstetter Straße ihr Unwesen. Zwischen dem 8. März und dem 25. März drangen die Täter erstmals in eine der großen, leerstehenden Lagerhallen auf dem Gelände ein. In der Halle legten sie im Gebäude vorgefundene Styroporplatten aufeinander und zündeten sie an. Anschließend löschten sie die Flammen mit einem Feuerlöscher aus der Halle. Zwischen dem 3. Mai und 4. Juni schlugen sie dann in einer Lagerhalle Teile der Holzschiebetür heraus und drangen durch die entstandene Lücke in das leer stehende Gebäude ein. Schon in den darauffolgenden Tagen suchten sie die Örtlichkeit erneut auf. Am 5. Juni oder 6. Juni wurden an einer weiteren Lagerhalle wieder Teile einer Holzschiebetür herausgeschlagen. Die Vandalen stiegen in den Raum ein und beschädigten außerdem zwei Zwischentüren massiv mittels einer Axt und eines Steines. Die Höhe des angerichteten Gesamtsachschadens beläuft sich auf eine vierstellige Summe. Vermutlich dürfte es sich bei den Tätern jeweils um Kinder oder Jugendliche gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Weil der Stadt unter Tel.: 07033/5277-0 entgegen.

