Polizeipräsidium Ludwigsburg / Sachsenheim-Großsachsenheim: ...

Sachsenheim-Großsachsenheim: Einbruchsversuch in Gaststätte, Schönaich: Fahrzeug-/Kennzeichendiebstahl und Korntal-Münchingen (B 10): Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Ludwigsburg - Sachsenheim-Großsachsenheim: Zeugen nach Einbruchsversuch gesucht

Am vergangenen Donnerstag versuchten drei bislang unbekannte Täter gegen 04.10 Uhr in eine Gaststätte im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses in der Bahnhofstraße einzubrechen. Durch Anwohner wurden Geräusche wahrgenommen. Es konnten drei Personen beobachtet werden, die nach Erkennen von ihrem Vorhaben abließen und zu Fuß in Richtung Sersheimer Straße flüchteten. Es entstand Sachschaden. Über die Höhe liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die Täter waren alle etwa zwanzig Jahre alt, von sportlicher Statur und 180 cm groß. Zwei waren mit Kapuzenpullis bekleidet. Einer der Täter trug eine Schildmütze und hatte kurze Haare. Zeugen, die weitere Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter der Rufnummer 07142 941 1200 in Verbindung zu setzen.

Schönaich: Fahrzeug und Kennzeichen gestohlen

In der Zeit zwischen Donnerstag, 19.30 Uhr, und Freitag, 17.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einem Firmengelände in der Steinbeisstraße einen grauen Mercedes-Benz Viano im Wert von 25.000 Euro. Dieser dürfte mit den amtlichen Kennzeichen BB-QW 626 versehen worden sein, die zuvor von einem ebenfalls dort auf dem Gelände stehenden VW Fox entwendet wurden. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07031 13 2500 mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Korntal-Münchingen (Bundesstraße 10 Höhe Gaststätte Kaiserstein): Fehler beim Einfahren hat eine Leichtverletzte und hohen Sachschaden zur Folge

Am Freitag befuhr die 43-jährige Fahrerin eines VW Beetle gegen 20.07 Uhr die Bundesstraße 10 von Stuttgart kommend in Richtung Vaihingen an der Enz. Auf Höhe der Gaststätte "Kaiserstein" bog ein 80-jähriger Fahrer eines VW Tiguan nach links auf die Bundesstraße ein, um im Anschluss in Richtung Stuttgart weiterzufahren. Der 80-Jährige übersah dabei das Fahrzeug der 43-Jährigen. Beide Fahrzeuge kollidierten. Die 43-Jährige wurde leicht verletzt. Zur Versorgung der Verletzungen war der Rettungsdienst eingesetzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 30.000 Euro. Ermittlungen zu einem weiteren Verkehrsteilnehmer, dessen Pkw durch auf der Fahrbahn liegende Fahrzeugteile beschädigt wurde, dauern an. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sowie die Bergung der verunfallten Fahrzeuge war die Bundesstraße zwischen 20.18 Uhr und 21.51 Uhr voll gesperrt. Die Unfallstelle konnte örtlich umfahren werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

