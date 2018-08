Polizeipräsidium Ludwigsburg / Sachsenheim: Unfall auf der L ...

Sachsenheim: Unfall auf der L 1125; Löchgau/Bietigheim-Bissingen: nach Überholmanöver folgt Körperverletzung; Bietigheim-Bissingen: 38-Jähriger von zwei Unbekannten attackiert

Ludwigsburg - Sachsenheim: Unfall auf der L 1125

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 23.40 Uhr auf der Landesstraße 1125 auf Höhe der Biogasanlage Großsachsenheim ereignete. Während eine 19-jährige Jaguar-Fahrerin in Richtung Bietigheim-Bissingen unterwegs war, kam ihr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker teilweise auf ihrer Fahrspur entgegen. Außerdem war an dem Wagen die Beleuchtung nicht eingeschaltet. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die junge Frau, die noch drei weitere 19, 20 und 51 Jahre alte Personen an Bord hatte, eine Vollbremsung durchführen. Dies führte dazu, dass der Jaguar nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen abkam. Der Unbekannte setzte seine Fahrt indes unbeirrt in Richtung Sersheim fort. Der 19 Jahre alte Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 60.000 Euro geschätzt.

Löchgau/Bietigheim-Bissingen: nach Überholmanöver folgt Körperverletzung

Nach einem Überholmanöver auf der Landesstraße 1107 von Löchgau Richtung Bietigheim-Bissingen sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, Zeugen. Zunächst befuhren ein 51 Jahre alter Aston Martin-Fahrer und ein gleichaltriger VW-Lenker hintereinander das sogenannte Königsträßle. Anschließend bogen beide nach rechts auf die Landesstraße 1107 ab, worauf der Aston Martin-Fahrer den VW und weitere Fahrzeuge wohl, trotz bestehenden Verbots, überholte. An der Kreuzung der Antonia-Visconti-Straße und der Löchgauer Straße musste der 51-Jährige im Aston Martin dann verkehrsbedingt halten. Als der VW-Fahrer die Kreuzung erreichte, stieg er aus seinem Fahrzeug aus, ging zu dem Aston Martin und soll dem Fahrer zweimal ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend alarmierten beide PKW-Fahrer die Polizei.

Bietigheim-Bissingen: 38-Jähriger von zwei unbekannten Tätern attackiert

Wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen derzeit gegen zwei noch unbekannte Täter, die am Samstag gegen 01.00 Uhr einen 38-jährigen Mann auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Stuttgarter Straße in Bietigheim attackierten. Der 38-Jährige hatte die beiden Männer angesprochen, da sie ihren Abfall auf dem Parkplatz fallen gelassen hatten. Nachdem sie ihn zunächst ignorierten, drehten sich die beiden schließlich um und gingen auf den 38-Jährigen los. Einer der beiden zerriss dessen T-Shirt, worauf dieser sich zur Wehr setzte und diesen Täter zu Boden brachte. Der zweite Täter kam seinem Begleiter nun zur Hilfe, stieß mit seinem Knie gegen die Nase des 38-Jährigen und verletzte ihn. Hierauf ließ der 38-Jährige den Unbekannten los und ging zu seinem Fahrzeug. Als er ausparken wollte, kamen die zwei Männer, die zunächst zu Fuß Richtung Bundesstraße 27 davon gegangen waren, zurück. Während einer der Täter mit beiden Händen gegen die Fahrerscheibe drückte, schlug der zweite gegen die Frontscheibe, die splitterte. Der 38-Jährige fuhr hierauf los und direkt zum Polizeirevier Bietigheim-Bissingen. Eine sogleich eingeleitete Fahndung erbrachte kein Ergebnis. Bei den beiden Tätern soll es sich Männer zwischen 17 und 25 Jahren handeln. Sie trugen jeweils kurze, dunkle Vollbärte. Ihre ebenfalls dunklen Haare waren seitlich rasiert und am Oberkopf länger. Beide waren etwa 180 cm groß und schlank. Einer der Männer war mit einer langen, schwarzen Hose und einem weißen T-Shirt bekleidet. Der zweite Unbekannte trug eine Jeans und ein schwarz-blaues T-Shirt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/