Polizeipräsidium Ludwigsburg / Sachsenheim: Unfall mit 2 Verletzten

Sachsenheim: Unfall mit 2 Verletzten

Ludwigsburg - Am Dienstag, gegen 18.00 Uhr, befuhr eine 56-Jährige mit ihrem VW die Landesstraße 1141 von Sachsenheim in Richtung Unterriexingen. Aufgrund eines medizinischen Problems kommt sie auf die Gegenfahrbahn und stößt dort zuerst mit dem entgegenkommenden VW eines 42-Jährigen seitlich und im weiteren Verlauf mit dem Fiat eines 30-Jährigen frontal zusammen. Die 56-Jährige und der 30-Jährige erlitten mittelschwere Verletzungen und wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Landesstraße 1141 war für die Zeit der Unfallaufnahme durch zwei Streifen des Polizeireviers Vaihingen bis 19.50 Uhr voll gesperrt.

OTS: Polizeipräsidium Ludwigsburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110974 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110974.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-9 E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/