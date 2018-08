Polizeipräsidium Ludwigsburg / Schäferlauf in Markgröningen: ...

"Schäferlauf" in Markgröningen: Trickdiebe unterwegs / 37-Jähriger geschlagen

Ludwigsburg - Ein 41 Jahre alter Mann wurde am Sonntag gegen 10.45 Uhr auf dem Festplatz des "Schäferlaufs" Opfer von Trickdieben. Während er sich mit einer älteren Dame unterhielt, sprach ihn ein junges Paar an und bat ihn, Geld zu wechseln. Der 41-Jährige willigte ein und wechselte der Frau und dem Mann, die beide etwa 20 Jahre alt waren, einen zwanzig Euro Schein. Als sich die ältere Dame sowie das Paar entfernt hatten, stellte er fest, dass sein gesamtes Scheingeld fehlte. Mutmaßlich hatte das junge Paar während des Wechselvorgangs einen unbeobachteten Moment ausgenutzt und in den Geldbeutel gegriffen. Möglicherweise handelt es sich bei der älteren Frau um eine Mittäterin, die das Opfer zusätzlich ablenken sollte. Der Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07145/9327-0, sucht Zeugen und gegebenenfalls weitere Geschädigte. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Das Diebesgut beläuft sich auf einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Am Sonntag gegen 02.50 Uhr kam es vor dem Polizeiposten in Markgröningen zu einer Körperverletzung. Nachdem ein 37-jähriger Mann gemeinsam mit einer Bekannten eine nahegelegene Gaststätte verlassen hatte, kam ein bislang unbekannter Täter auf ihn zu und schlug ihm, ohne ein Wort zu verlieren ins Gesicht. Der 37-Jährige ging hierauf zu Boden. Er erlitt leichte Verletzungen. Der Täter soll etwa 30 Jahre alt, mittelgroß und dick sein. Er trug einen Drei-Tage-Bart. Hinweise nimmt der Polizeipoten Markgröningen, Tel. 07145/9327-0, entgegen.

Darüber hinaus verliefen die bisherigen Festtage aus polizeilicher Sicht sehr ruhig.

