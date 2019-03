Polizeipräsidium Ludwigsburg / Schönaich: Unfall mit 20.000 Euro ...

Schönaich: Unfall mit 20.000 Euro Sachschaden; BAB 81/Sindelfingen: Unfallflucht

Ludwigsburg - Schönaich: Unfall mit 20.000 Euro Sachschaden

Bei einem Unfall in der Bahnhofstraße in Schönaich entstand am Dienstagmorgen, gegen 06.40 Uhr, ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Ein 51 Jahre alter Peugeot-Lenker wollte von der Berliner Straße in die Bahnhofstraße abbiegen und übersah vermutlich aus Unachtsamkeit den BMW einer 50-Jährigen, die in der Bahnhofstraße unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und waren anschließend nicht mehr fahrbereit, so dass sie abgeschleppt werden mussten.

BAB 81/ Sindelfingen: Unfallflucht

Ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstand am Dienstag, als ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen 08.50 Uhr zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Sindelfingen eine Unfallflucht verübte. Während ein 46 Jahre alter Mercedes-Fahrer kurz vor der Anschlussstelle Böblingen-Sindelfingen den linken Fahrstreifen befuhr, wurde er rechts von einem Unbekannten, der vermutlich einen silbernen BMW lenkte, überholt. Anschließend sei der Unbekannte so knapp vor dem Mercedes eingeschert, dass dieser wohl nach links ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Mercedes-Lenker kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die linksseitig verlaufende Leitplanke. Der BMW-Lenker sei indes weiter gefahren, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, nimmt Hinweise entgegen.

