Polizeipräsidium Ludwigsburg / Schönaich: Vorfahrtsunfall mit ...

Schönaich: Vorfahrtsunfall mit mehreren Verletzten

Ludwigsburg - Am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr kam es in der Wettgasse Kreuzung Große Gasse zu einer folgenschweren Kollision zweier Fahrzeuge. Der 35-jährige Fahrer einer Mercedes A-Klasse befuhr hierbei die Große Gasse aus Richtung Ortsmitte her kommend. Zunächst hielt er an der dortigen Stoppstelle ordnungsgemäß an, fuhr dann aber nach links in die Wettgasse in Richtung Waldenbuch ein, obwohl von dort vorfahrtsbevorrechtigt ein 21-jähriger Lenker eines Ford Galaxy angefahren kam. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, bei welcher der Ford durch die Wucht des Zusammenstoßes nach links gegen eine dortige Fußgängerampelanlage geschleudert wurde. Der Ampelmast wurde umgeknickt und die Anlage völlig zerstört. Außerdem wurde noch eine Hauswand leicht beschädigt. Während der Mercedes-Fahrer unverletzt blieb, wurden sowohl der Fahrer im Ford Galaxy, als auch zwei Mitinsassen leicht verletzt und mussten in verschiedene Krankenhäuser verbracht werden. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswägen und einem Notarztwagen vor Ort. Aufgrund des großen Trümmerfeldes und auslaufender Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr Schönaich mit 2 Fahrzeugen und 9 Einsatzkräften am Unfallort eingesetzt. Des weiteren musste aufgrund der beschädigten Ampelanlage die Straßenmeisterei Leonberg Maßnahmen vor Ort ergreifen. Beide Unfallfahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten jeweils abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 20.000.- Euro.

