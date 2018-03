Polizeipräsidium Ludwigsburg / Schwieberdingen: Anhänger ...

Schwieberdingen: Anhänger beschädigt; Freiberg am Neckar: zwei PKW aufgebrochen; Remseck am Neckar: Schriftzug der Sporthalle beschädigt

Ludwigsburg - Schwieberdingen: Anhänger beschädigt

Mutmaßlich trieben zwei Jugendliche am Mittwochmorgen gegen 04:15 Uhr wohl ihr Unwesen im Paradiesweg in Schwieberdingen. Nachdem die beiden bislang unbekannten Täter an einem Anhänger die Sicherungsstangen gelöst hatten, rollten sie das Fahrzeug den Paradiesweg hinunter in Richtung Thüringer Straße. Dabei überschlug sich der mit Bauschutt und einer Badewanne beladene Anhänger an den Treppenstufen und die Ladung verteilte sich auf dem Weg. Ein Zeuge sah noch zwei männliche Personen, die er auf ein Alter von 16 Jahren schätzte. Einer war schlank, hatte einen schwarzen Adidas-Anzug mit Kapuze und schwarze Schuhe mit weißen Sohlen. Der Andere wurde als kräftig beschrieben, trug eine rote Basecap und eine schwarze Jacke. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Schwieberdingen, Tel. 07150/31245, entgegen.

Freiberg am Neckar: zwei PKW aufgebrochen

Vermutlich dieselben unbekannten Täter schlugen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Weidengasse und der Rentamtstraße in Heutingsheim zu. In der Weidengasse brachen sie in einen geparkten Mercedes ein. In der Rentamtstraße machten sie sich an einem BMW zu schaffen. Nachdem sie sich Zugang zu den Innenräumen der Fahrzeuge verschafft hatten, demontierten sie die Multifunktionslenkräder beider PKW. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf mehrere tausende Euro belaufen. Der entstandene Sachschaden auf etwa 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07141/18-9, entgegen.

Remseck am Neckar-Aldingen: Schriftzug der Sporthalle beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Dienstag 18.30 Uhr und Mittwoch 08.00 Uhr den Schriftzug "Sporthalle Regental", der an der betreffenden Sporthalle in der Meslay-Du-Maine-Straße in Aldingen angebracht ist. Der Schriftzug besteht aus Metall. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146/28082-0, entgegen.

