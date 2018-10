Polizeipräsidium Ludwigsburg / Schwieberdingen: Verkehrsunfall ...

Schwieberdingen: Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Ludwigsburg - Schwere Verletzungen zog sich der Fahrer eines Opel Astra am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Schwieberdingen zu. Der 43-Jährige war kurz nach 18:00 Uhr auf der Daimlerstraße unterwegs und missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden 27-Jährigen, der mit seinem Ford-Mustang zu diesem Zeitpunkt auf der bevorrechtigten Robert-Bosch-Straße unterwegs war. Während sich der Opel durch den Zusammenstoß zunächst drehte und in eine angrenzende Hofeinfahrt geschleudert wurde, kam der Ford von der Fahrbahn ab und anschließend in einem Gebüsch zum Stehen. Der 43 Jahre alte Opel-Fahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst, der mit einem Rettungsfahrzeug und einem Notarzt im Einsatz war, zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden beteiligten Fahrzeugen sowie einem Firmenschild entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

