Polizeipräsidium Ludwigsburg / Sindelfingen: ...

Sindelfingen: Verkehrsunfallflucht mit 20.000 Euro Schaden; Böblingen: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten; Böblingen: Unfall mit einem Leichtverletzten und zwei Totalschäden

Ludwigsburg - Sindelfingen: Verkehrsunfallflucht mit 20.000 Euro Schaden

Das Polizeirevier Leonberg, Telefon 07031/697-0, sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag gegen 19:00 Uhr im Parkhaus Breuningerland in der Tilsiter Straße in Sindelfingen ereignet hat. Eine 54 Jahre alte VW-Fahrerin wollte das Parkhaus in Richtung Schwertstraße verlassen, als ihr ein bislang unbekannter Autofahrer auf ihrer Spur entgegen kam, ihr Fahrzeug rammte und über die komplette linke Seite beschädigte. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro zu kümmern, setzte der Verursacher die Fahrt auf seiner Spur fort. Er fuhr vermutlich ein dunkles, möglicherweise blaues Fahrzeug, das durch die Kollision im Frontbereich erheblich beschädigt worden sein dürfte.

Böblingen: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Mit schweren Verletzungen mussten zwei Fußgängerinnen im Alter von 28 und 31 Jahren in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie am Dienstag gegen 18:00 Uhr auf einem Fußgängerüberweg in Böblingen angefahren worden waren. Ein 73-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr auf der Postraße in Richtung Postplatz und hatte am Postplatz bis zum Stillstand abbremsen müssen, weil ihm ein unbekannter PKW-Lenker die Vorfahrt genommen hatte. Als er anfuhr um in die Stuttgarter Straße abzubiegen, übersah er die beiden Frauen auf dem Fußgängerüberweg. In der Folge erfasste er sie mit seinem PKW, woraufhin beide zu Boden stürzten. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Böblingen: Unfall mit einem Leichtverletzten und zwei Totalschäden

Ein Leichtverletzter und zwei wirtschaftliche Totalschäden waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr in Böblingen. Ein 18 Jahre alter Mercedes-Fahrer war auf der Austraße in Fahrtrichtung Karlstraße unterwegs als er in der Kurve vor der Mildred-Scheel-Schule aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links gegenlenken musste. In der Folge rammte er einen geparkten Skoda, der durch die Wucht des Aufpralls auf den Gehweg geschoben wurde. Der junge Mann prallte mit seinem PKW anschließend gegen zwei Grundstücksmauern und kam schließlich zum Stehen. Er erlitt hierbei leichte Verletzungen. An den beiden PKW entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

