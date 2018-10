Polizeipräsidium Ludwigsburg / Sindelfingen: 65-jährige durch ...

Sindelfingen: 65-jährige durch Hundebiss verletzt; Holzgerlingen: Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen;

Ludwigsburg - Sindelfingen: 65-jährige durch Hundebiss verletzt

Bereits am Mittwochmorgen wurde in der Burghaldenstraße in Sindelfingen eine 65-jährige Fußgängerin durch einen Hundebiss leicht verletzt. In einer Einfahrt eines Einfamilienhauses befanden sich zwei nicht angeleinte Hunde im Beisein ihrer Besitzer. Als die Geschädigte die Hofeinfahrt querte, rannte einer der Hunde auf die Frau zu und biss ihr in den Bereich der Hüfte, wobei die Dame Schürfungen und ein Hämatom erlitt. Daraufhin zog der Hundebesitzer den Hund zurück und entschuldigte sich bei der Geschädigten, welche zur Versorgung in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Weitere Ermittlungen erfolgen durch die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg.

Holzgerlingen: Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen

In der Zeit von Donnerstag, 14:30 Uhr, bis Freitagmorgen, 06:15 Uhr, wurden in einer Gemeinschaftstiefgarage in der Tübinger Straße in Holzgerlingen zwei Fahrzeuge durch einen unbekannten, spitzen Gegenstand mutwillig beschädigt. In der Tiefgarage mit insgesamt 25 Stellplätzen wurden jeweils die Türen eines Mercedes GLE 63 AMG sowie eines VW Polo mit tiefen Kratzern beschädigt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von mindestens 7.000 Euro.

