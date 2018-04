Polizeipräsidium Ludwigsburg / Sindelfingen: Auffahrunfall mit ...

Sindelfingen: Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen; Sindelfingen: Unfallflucht; BAB 81 / Nufringen: Unfallflucht auf der Rastanlage; BAB 8 / Stuttgart: Fahrfehler löst Unfall aus

Ludwigsburg - Sindelfingen: Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen

Am Dienstag, kurz nach 14.30 Uhr, schob ein 54-Jähriger mit seinem VW Golf vermutlich ungebremst insgesamt fünf Autos in der Pfarrwiesenallee zusammen, als er in Richtung Leonberger Straße fuhr. Weil der 54-Jährige wohl unaufmerksam war, erkannte er die vor ihm abbremsenden Fahrzeuge zu spät und krachte zunächst in das Heck eines Mazda, der von einem 68-Jährigen gelenkt wurde. Durch die Wucht wurde der Mazda auf einen VW Polo geschoben, wobei die 44-jährige Polo-Fahrerin leichte Verletzungen erlitt. Anschließend stieß der VW Polo gegen den Opel eines 71-Jährigen und der letztendlich noch gegen den Peugeot einer 39-Jährigen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro.

Sindelfingen: Unfallflucht

Ohne sich um einen angerichteten Schaden von etwa 2.500 Euro zu kümmern machte sich ein unbekannter Autofahrer aus dem Staub, nachdem er am Dienstag zwischen 12.45 Uhr und 13.30 Uhr im Parkhaus eines Supermarktes in der Wettbachstraße einen Peugeot angefahren hatte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, entgegen.

BAB 81 / Nufringen: Unfallflucht auf der Rastanlage

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker verließ am Dienstag zwischen 13.45 Uhr und 14.15 Uhr unerlaubt die Unfallstelle auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Schönbuch-West an der Bundesautobahn 81 in Richtung Singen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte er einen geparkten Seat Alhambra, wodurch ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, entgegen.

BAB 8 / Stuttgart: Fahrfehler löst Unfall aus

Eine 25-jährige VW-Fahrerin geriet am Dienstag, gegen 23.30 Uhr auf der Bundesautobahn 8 in Richtung Karlsruhe ins Schleudern und es kam zu einem Unfall mit einem Lkw. Sie fuhr auf Höhe der Anschlussstelle Stuttgart-Degerloch auf der mittleren Spur und überholte einen Lkw mit Anhänger, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Dabei ging sie vermutlich fälschlicherweise davon aus, der 51-jährige Lkw-Fahrer würde nach links ausscheren, unternahm eine Ausweichbewegung und geriet ins Schleudern. Der VW prallte zunächst in den Anhänger des 51-Jährigen und kam anschließend auf der linken Spur entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

