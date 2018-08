Polizeipräsidium Ludwigsburg / Sindelfingen: Bargeld aus ...

Sindelfingen: Bargeld aus Tierarztpraxis gestohlen

Ludwigsburg - In der Nacht zum Mittwoch schlug ein noch unbekannter Täter in der Wilhelm-Haspel-Straße in Sindelfingen zu. Indem er eine Tür aufhebelte verschaffte sich der Unbekannte zunächst Zugang in den Empfangsbereich einer Tierarztpraxis. Er durchwühlte dort diverse Schubladen und stahl einen dreistelligen Bargeldbetrag. Anschließend begab er sich in einen Büroraum. Dort entdeckte er einen Safe, den er aufbrach. In dem Tresor befand sich eine weitere vierstellige Bargeldsumme, die der Einbrecher ebenfalls mitgehen ließ. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

