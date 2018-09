Polizeipräsidium Ludwigsburg / Sindelfingen: Dehnfugenbrand in ...

Sindelfingen: Dehnfugenbrand in Geschäftshaus; Weil der Stadt: Filteranlage gerät in Brand

Ludwigsburg - Sindelfingen: Dehnfugenbrand in Geschäftshaus

Etwa 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mit acht Fahrzeugen sowie 9 Fahrzeugbesatzungen des Rettungsdienstes waren am Donnerstagvormittag gegen 10:00 Uhr in der Mahdentalstraße im Einsatz, nachdem von dort Rauchentwicklung aus einem mehrgeschossigen Geschäftshaus gemeldet worden war. Wie sich herausstellte fanden im ersten Stock des Hauses Renovierungsarbeiten statt, in deren Verlauf ein Arbeiter mit einer Säge einen Metalltürrahmen durchtrennte. Vermutlich durch die dabei entstandene Hitze wurde eine Dehnfuge in Brand gesetzt, was mit erheblicher Rauchentwicklung verbunden war. Mitarbeiter auf zwei Stockwerken mussten ihre Arbeitsplätze vorsorglich verlassen. Bis gegen 12:00 Uhr hatte die Feuerwehr den Dehnfugenbrand eingedämmt. Über einen längeren Zeitraum war jedoch noch eine Überwachung erforderlich. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest.

Weil der Stadt: Filteranlage gerät in Brand

Vermutlich durch von Funkenflug sind am Donnerstagmorgen gegen 08:00 Uhr in einer Fabrikationshalle im Gewerbegebiet Brunnenstraße in Hausen an der Würm die Filter der Abluftanlage in Brand geraten. Die Mitarbeiter verließen die Halle und alarmierten die Freiwillige Feuerwehr, die mit 30 Einsatzkräften zum Brandort ausrückte. Die Wehrleute bauten die Filter aus und löschten sie ab. Nach ausreichender Durchlüftung der Halle konnten die Mitarbeiter wieder an ihre Arbeitsplätze zurück. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

