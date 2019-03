Polizeipräsidium Ludwigsburg / SINDELFINGEN: Diebstahl aus Pkw; ...

SINDELFINGEN: Diebstahl aus Pkw; Herrenberg-Affstätt/Nufringen: Airbags und Navigationsgeräte entwendet; Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Fitness-Studio

Ludwigsburg - SINDELFINGEN: Diebstahl aus Pkw

Am Samstagabend zwischen 18:30 und 19:00 Uhr beschädigten Unbekannte in der Lilienstraße in Sindelfingen die Seitenscheibe eines abgeparkten Audi und entwendeten die auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche, die auch Bargeld beinhaltete.

Herrenberg-Affstätt/Nufringen: Airbags und Navigationsgeräte entwendet

Im Laufe der Nacht vom Freitag auf Samstag wurden an vier BMW eine Scheibe eingeschlagen und die Lenkräder und die festeingebauten Navigationsgeräte gestohlen. Der entstandene Sachschaden und der Wert des Diebesguts belaufen sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg unter der Telefonnummer 07032/27080 entgegen.

Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Fitness-Studio

In den frühen Morgenstunden des Samstag im Zeitraum zwischen ca. 03.00 Uhr und 08.15 Uhr sind bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Fitness-Studios in der Jahnstraße eingedrungen. Im Gebäude verschafften sie sich wiederum gewaltsam Zugang zu den Wechselkassen und erbeuteten hier einen noch nicht bekannten Bargeldbetrag. Bei ihrem Beutezug verursachten die Täter außerdem Sachschaden in Höhe von ca. 3000.- Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Telefonnummer 07142/4050 zu melden.

