Polizeipräsidium Ludwigsburg / Sindelfingen: Einbruch in Werkshalle

Sindelfingen: Einbruch in Werkshalle

Ludwigsburg - Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, sucht Zeugen, die zwischen Freitag 16.00 Uhr und Montag 07.00 Uhr Verdächtiges in der Nüssstraße in Sindelfingen beobachtet haben. Bislang unbekannte Täter brachen in eine von zwei Firmen genutzte Werkshalle ein. Mit brachialer Gewalt hebelten die Einbrecher eine Stahltür auf und verschafften sich so Zutritt in die Halle. Sie stahlen Kompletträder, Reifen, ein Stromaggregat sowie eine Kanalkamera. Der Gesamtwert des Diebesguts dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Der hinterlassen Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

