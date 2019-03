Polizeipräsidium Ludwigsburg / Sindelfingen: Exhibitionist ...

Sindelfingen: Exhibitionist belästigt Frauen im Stadtteil Eichholz; Renningen : Polizei sucht Unfallzeugen

Ludwigsburg - Sindelfingen: Exhibitionist belästigt Frauen im Stadtteil Eichholz

Gleich zweimal belästigte ein noch unbekannter Exhibitionist zwei 30 und 31 Jahre alte Frauen, die am Freitag gegen 11.00 Uhr mit ihren Kleinkindern angrenzend an die Watzmannstraße im Stadtteil Eichholz spazieren gingen. Zunächst gingen die Frauen davon aus, dass der Mann am Waldweg seine Notdurft verrichten würde, doch als sie an ihm vorbei gingen, entblößte der Täter sein Geschlechtsteil vor ihnen und manipulierte daran. Anschließend machte er sich mit seinem Fahrrad zunächst davon, fuhr seinen Opfern dann jedoch erneut entgegen, blieb stehen und manipulierte wieder an seinem Penis. Bei dem Täter soll es sich um einen Mann handeln, der zwischen 20 und 30 Jahren alt ist. Er ist etwa 170 cm groß, dünn bis schlank und hat ein eher südländisches Aussehen. Seine Haare sind schwarz, kurz und leicht gewellt. Der Mann hat etwas Akne im Gesicht. Er trug eine hellgraue Jogginghose, ein graues Sweatshirt mit Reißverschluss und war mit einem grauen Mountainbike unterwegs. Die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise, Tel. 07031/13-00.

Renningen: Polizei sucht Unfallzeugen

Nach einem Unfall auf der Bundesstraße 295 im Bereich Renningen sucht das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, Zeugen. Der Unfall ereignete sich kurz nach Anschlussstelle zwischen der B 464 und B 295 in Fahrtrichtung Leonberg. Die Fahrbahn wird dort von zwei Spuren auf eine Spur reduziert. In diesem Bereich setzte sich ein 30 Jahre alter VW-Caddy-Fahrer vor einen Gleichaltrigen, der in einem VW Golf unterwegs war. Verkehrsbedingt musste der vorausfahrende Caddy-Fahrer schließlich abbremsen. Mutmaßlich aufgrund eines zu gering gewählten Sicherheitsabstands fuhr ihm sein Hintermann im weiteren Verlauf auf, so dass ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstand.

