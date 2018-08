Polizeipräsidium Ludwigsburg / Sindelfingen: Fahrzeug hat sich ...

Sindelfingen: Fahrzeug hat sich überschlagen -drei verletzte Personen-

Ludwigsburg - Am Sonntag, kurz nach 18.00 Uhr, fuhr eine 67-jährige Fahrerin eines Smart aus dem Tankstellengelände in der Neckarstraße in Richtung Bahnhof. Hierfür musste sie die beiden stadtauswärts führenden Fahrstreifen überqueren. Hierbei übersah sie einen stadteinwärts fahrenden, von rechts kommenden, 30-jährigen Fahrer eines VWs und kollidierte mit diesem auf dessen Fahrstreifen. Der VW wurde nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen, überschlug sich und kam letztendlich auf dem Dach zum Liegen. Der 30-Jährige wurde dabei schwer, die 61-Jährige und ihr 67-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Alle drei Verletzten mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Neckarstraße gesperrt, zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 30.000 Euro. Die Feuerwehr Sindelfingen war mit sieben Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen und einem Notarzt, sowie die Polizei mit fünf Streifenbesatzungen im Einsatz.

