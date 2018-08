Polizeipräsidium Ludwigsburg / Sindelfingen: Fahrzeug zerkratzt; ...

Sindelfingen: Fahrzeug zerkratzt; Böblingen: Alufelgen aus Tiefgaragenkomplex entwendet

Ludwigsburg - Sindelfingen: Fahrzeug zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zwischen Mittwoch 22:00 Uhr und Donnerstag 13:00 Uhr in der Maichinger Straße Ecke Zimmerstraße in Sindelfingen einen geparkten VW. Die rechte Seite des Fahrzeugs wurde zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Telefon 07031/697-0, entgegen.

Böblingen: Alufelgen aus Tiefgaragenkomplex entwendet

Auf hochwertige Alufelgen hatten es bislang Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag wohl abgesehen, als sie sich Zutritt zu einem Tiefgaragenkomplex im Bereich der Liesel-Bach- und Johann-Schütte-Straße in Böblingen verschafften. Die Täter demontieren die AMG-Alufelgen samt Reifen von zwei dort geparkten Mercedes und bockten die Fahrzeuge hierzu auf Pflastersteine auf. Der Gesamtwert des Diebesguts dürfte sich auf eine fünfstellige Summe belaufen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500.

