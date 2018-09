Polizeipräsidium Ludwigsburg / Sindelfingen: Gefährliche ...

Sindelfingen: Gefährliche Körperverletzung; Sindelfingen: Pedelec-Fahrer übersehen

Ludwigsburg - Sindelfingen: Gefährliche Körperverletzung

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam es am Mittwoch gegen 16:30 Uhr auf einem Feldweg parallel zur Gottlieb-Daimler-Straße in Sindelfingen. Ein 20-jähriger eritreischer Asylbewerber steht im Verdacht einen 30-jährigen Landsmann mit Fäusten und Fußtritten geschlagen zu haben. Als der Geschädigte bereits am Boden lag, schlug der Tatverdächtige vermutlich weiter auf seinen Landsmann ein. Durch das Eingreifen eines Zeugen ließ er zunächst von dem Geschädigten ab, trat dann jedoch noch einmal gegen den Kopf des 30-Jährigen, der das Bewusstsein verlor und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste . Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Er muss mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen. Der 30-Jährige erlitt durch den Angriff schwere Verletzungen und wurde stationär in ein Krankenhaus aufgenommen.

Sindelfingen: Pedelec-Fahrer übersehen

Gegen 18:30 Uhr kam es am Mittwoch in Sindelfingen zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Der 31-jährige Fahrer eines Smart befuhr die Hohenzollernstraße von der Pfarrwiesenallee kommend in Richtung Freibad und wollte nach rechts in einen Parkplatz abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 48-jährigen Fahrer eines Pedelec, der auf dem Fahrradweg rechtsseitig der Fahrbahn des Unfallverursachers unterwegs war. Der Pkw-Fahrer konnte sein Fahrzeug vermutlich noch bis zum Stillstand abbremsen. Da das Fahrzeug jedoch bereits auf dem Radweg stand, konnte der Pedelec-Fahrer nicht mehr auszuweichen und stieß gegen die linke Fahrzeugfront. Der 48-Jährige stürzte über die Windschutzscheibe auf die Fahrbahn und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

