Polizeipräsidium Ludwigsburg / Sindelfingen-Nord: Pedelec gestohlen

Sindelfingen-Nord: Pedelec gestohlen

Ludwigsburg - Ein Pedelec im Wert von etwa 1.800 Euro entwendete ein Dieb, der am Donnerstag zwischen 08:50 Uhr und 09:00 Uhr in der Feldbergstraße in Sindelfingen zuschlug. Das weiß, grüne Pedelec der Marke Bosch Liqbike Activ war neben einem Wohnhaus an einem Fahrradständer abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, in Verbindung zu setzen.

